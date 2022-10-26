دينا … بإطلالة جريئة في أحدث ظهور تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة دينا، على مشاركة جمهورها بأحدث اطلالة لها، حيث نشرت عدد من الصور لها في جلسة تصوير جديدة وهي ترتدي ملابس “ كاجول ” عبر صفحتها الرسمية بموقع “ انستجرام ” لتبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل المتابعين مع صورها وأبدوا اعجابهم لها.

وظهرت دينا في الصور وهي ترتدي تي شيرت باللون البيج ونسقت معه بنطالاً باللون الأبيض، وتركت شعرها مسندلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، و الملابس التي ظهرت بها الفنانة دينا،تابعة لخط الأزياء الخاص بها.