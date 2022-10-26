كارمن سليمان… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار من الرياض .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها خلال تواجدها في الرياض.

اختارت كارمن سليمان الظهور بلوك كلاسيكي مختلف، وفضلت أن ترتدي جامبسوت باللون الأسود، مع لمسات فريدة من الميك آب تبرز جمالها، ووضعت اكسسوارات تتلائم مع الإطلالة.

تداول رواد السوشيال ميديا صور كارمن وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول أناقة إطلالتها، وتمنوا لها حياة مميزة برفقة عائلتها.

الجدير بالذكر أن كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية على موقع “يوتيوب”، والتى تحمل اسم “خيرة” والأغنية من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد