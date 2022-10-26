زينة… بإطلالة ساحرة من بيروت تخطف الأنظار “انا لذيذة اوى” .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة زينة أحدث جلسة تصوير لها من أجواء الطبيعة في لبنان حيث تتواجد هناك لتصوير دورها في مسلسل “العمدة” أمام النجم محمد رمضان، المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023، ووضعت زينة تعليقا وصفت فيه نفسها بأنها “لذيذة قوي”، وتبارى المقربون منها في منحها صفات أخرى.

زينة نشرت الصورة عبر حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها قائلة: انا مش انسانة كامله …بس لذيذة اوي.