انغام… بإطلالة جريئة تبهر جمهورها وتخطف الأنظار باللون الاسود .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة أنغام عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من أحدث ظهور لها

ظهرت أنغام بإطلالة جذابة ، فكانت ترتدي فستان مجسم أسود بدون أكمام وتركت شعرها القصير منسدلا واعتمدت أن يكون المكياج ناعم من ألون النود حتي يبرز ملامحها فقط ,وارتدت بعض المجوهرات .

تفاعل الجمهور مع هذة الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي أنغام وأضافوا العديد من التعليقات التي أوضحوا من خلالها مدي حبهم لها.

الجدير بالذكر أن يعرض حاليا للفنانة أنغام برنامج أنغام عبر قناة دي أم سي يومي الخميس والجمعه .

انتهت الفنانة أنغام من تصوير معظم حلقات الموسوم الأول ما يقرب حوالي 9 حلقات للعرض والذي يشمل 13 حلقة، وكان من ضمن الضيوف اللبناني راغب علامة، وصابر الرباعي، وبهاء سلطان، وأحمد جمال.

عرض حتي الأن حوالي ثلاث حلقات من البرنامج وهي حلقه الفنان مدت صالح والفنانة نوال الزغبي والفنان راغب علامة

تدور فكرة البرنامج حول الحديث عن مشوار كل نجم منذ بدايته وحتى أصبح من نجوم مصر والوطن العربي مرورا بالصعوبات التي عاشها كل نجم خلال مرحلة معينة في مشواره الفني.