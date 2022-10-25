كما ولدتها امها .. فيفي عبده تثير الجدل برقصها بـ”بشكير” الحمام (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة فيفي عبده جدلا كبيرا بسبب فيديو جديد نشرته عبر حسابها على Instagram.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو ترقص وهي ترتدي “بشكير الحمام” على أنغام أغنية “العوازل ياما قالوا” بصوت مدحت صالح.

وتلقت فيفي عبده تعليقات كثيرة من جمهورها الذي انتقد رقصها بهذا الشكل وهي ترتدي فقط “فوطة الاستحمام” وطالبوها باحترام سنها والتوقف عن نشر هذه الفيديوهات.