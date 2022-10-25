بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة “درة” بطلة مسلسل المتهمة”، أن ردود الفعل على المسلسل كانت إيجابية للغاية وأسعدتها كثيرا.

وأكدت درة خلال حوارها مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن الدور الذى قدمته أرهقها لكنها أحبت تأديته ، معقبة:” بعتبره تغيير جلد”.

وأشارت الفنانة درة بطلة مسلسل “المتهمة” إلى أن شخصيتها فى المسلسل طيبة وليست شريرة.

مشهد السكينة

وعلقت درة على المشهد الذى تحمل فيه السكينة قائلة:” جوزى شاف المشهد قالى مش هنام جنبك تانى”.

وتاتى بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة .. شاهد الان يحمل أسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.