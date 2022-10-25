نانسى عجرم… بإطلالة جريئة وصدر مكشوف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نانسي عجرم عادت الى الصيحة المفضلة لها في فصلي الخريف والشتاء، ألا وهي الأقمشة الجلدية اللامعة خاصة باللون الأسود، فكشفت النجمة اللبنانية عن أحدث اطلالة لها عبر انستغرام ظهرت فيها متألقة ببنطلون جلدي أسود ناعم بخصر عالٍ نسقته مع بليزر ابيض قصير وارفقت الصورة بهاشتاغ “موسم الرياض، العالم بين ايديك” حيث تشارك نانسي بهذا الموسم الفني الذي يستقطب اشهر النجوم. وتعد نانسي من النجمات اللواتي يحبذن القطع الجلدية دائما في اختياراتهن بفصلي الخريف والشتاء، فنرصد لكم تفاصيل احدث ظهور لها مع تنسيقات سابقة تألقت بها بهذه الصيحة بستايل شبابي.

https://www.instagram.com/p/CkGjnnfjgER/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading منذ 7 ساعات