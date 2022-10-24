ياسمين الخطيب … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

وظهرت ياسمين وهي ترتدي بلوزة باللون البيج، وجيبة قصيرة باللون الأسود، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها مسندلًا.

وفي سياق آخر، أعلنت ياسمين الخطيب مؤخراً عن توليها لمنصب المدير التنفيذي لمجلة النخبة، وشاركت جمهورها الأمر من خلالها حسابها الرسمي على إنستجرام، وكتبت: ” شرفت اليوم بتعييني بمنصب المدير التنفيذي لمجلة النخبة، التي ستطل من جديد قريبًا بنسختها المطبوعة وبشكل مختلف تمامًا بعد عامين من التوقف”.