منه فضالي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في مكان ما ، مرتدية فستان من اللون الأزرق الفاتح بها المكشوف من منطقة الصدر والظهر بشكل كبير حيث ظهر التاتو الذي قامت برسمه على ظهرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة.

تقوم الفنانة الشابة في الفترة الحالية بتصوير عن من مشاهد مسلسل “الونش”بطولة ميمي جمال، محمد رجب، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي.