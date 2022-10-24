لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة وفستان شبه عاري يكشف مفاتنها بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص العارضة والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية على الظهور بإطلالات مختلفة، فهي تعشق الأزياء خصوصاً تلك التي تبرز أنوثتها، وهي لديها مروحة واسعة من المعجبين والمعجبات.

وقد ظهرت لاميتا بفستان أقل ما يقال فيه أنه كشف الكثير وأبرز أنوثتها لتبدو لا تقاوم.

وتميّز الفستان بأنو ضيق وصل إلى تحت الركبتين لكن اللافت فيه ليس لونه الأصفر الرائع بل القصة المفتوحة جداً عند الصدر وهي عبارة عن قطعتين من القماش موصولتين عند الكتف الأيمن ومفتوحتين من المنتصف ثم تتصلان حول الخصر من الجهة اليسرى التي تحوى فتحة صغيرة كما أن تنورة الفستان بها فتحة طويلة من الجهة اليسرى.

وقد رفعت لاميتا شعرها على شكل كعكة ووضعت نظارات شمسية واعتمدت حذاء بكعب عال جعلها تبدو في غاية الجائبية.