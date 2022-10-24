بوسى … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المطربة بوسى، جمهورها ومتابعيها صور جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت بوسى وهى ترتدى فستان مجسم باللون الأخصر اللامع، أما من الناحية الجمالية اختارت الألوان الترابية التى أبرزت جمال ملامحها .

وكانت المطربة الشعبية بوسى، طرحت أحدث أغنياتها التى تحمل اسم “أبيع الدنيا”، على يوتيوب، وشاركت “بوسى” فى بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل ” الخانكة” ومسلسل”الحساب”، كما شاركت فى بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميرى .