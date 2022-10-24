ليلى احمد زاهر… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر وهي ترتدي بنطلون باللون البنفسجي وتيشيرت كت باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، واعتمدت على وضع مكياج ناعم يبرز جمالها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر في السينما فيلم “مطروح مطروح” الذي لم يتم عرضه في السينمات حتى الآن، ومن المقرر عرضه هذا العام.