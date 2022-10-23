رضوى الشربيني… بإطلالة مثيرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الاعلامية رضوي الشربيني ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من جائزة أفضل أعلامية لبرامج المرأة فىً مهرجان الفضائيات العربيه بناء على أختيار الجمهور .

وظهرت رضوي الشربيني ، بإطلالة مثيرة كشفت عن رقتها وجمالها الطبيعى مرتدية فستان اسود كشف عن جسمها الممشوق المتناسق وهو ما تسأل عليه الكثير من متاعبيها عن نظام اكلها لانقاص وزنها .

ومن الناحية الجمالية تعمدت وضع القليل من المكياج لإبراز ملامحها الفاتنة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.