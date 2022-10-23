ايمان العاصي… بإطلالة جريئة وبطن مكشوفة تشعل الانستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة “سيلفي”.

وظهرت العاصي، في الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت بدي أبيض كشف بطنها، ونسقت معه بنطلون جينز وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياج ناعم زاد من جمال إطلالتها، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من المتابعين

آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، فيلم “فارس” الذي تم رفعه من السينمات لضعف إيراداته.