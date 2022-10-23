روجينا … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة روجينا في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت روجينا مرتدية فستان باللون الموف ، و تضع ميك أب جذاب علي وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة.

وتشارك روجينا في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل ” ستهم” ، الذى يبدأ تصويره في شهر ديسمبر المقبل، و تدور أحداثه في إطار صعيدي، من إخراج رؤوف عبدالعزيز الذى يواصل وضع الترشيحات للنجوم المقرر مشاركتهم في العمل بجانب روجينا، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.