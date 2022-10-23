انجي خوري تشارك جمهورها فيديو فاضح جديد ومتابع: كل حاجة باينة ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 23 أكتوبر 2022 07:52 مساءً - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو جديد.

وظهرت خوري وهي ترتدي ملابس عارية ما اثار الجدل حولها. وكانت انجي قد قبض عليها من قبل الامن السوري بتهمة افعال منافية للاداب .

وانهالت التعليقات من جمهور اجي الذي طالبها بالعودة والظهور في بث مباشر لمتابعيها الذين عبروا عن اشتياقهم لها في التعليقات على الصورة بينما حرص البعض على نصح انجي بعدم اثارة الجدل باطلالاتها الفاضحة المعتادة.

أثارت خوري الجدل عدة مرات بسبب فيديوهاتها الفاضحة التي بثتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

رحلت السلطات اللبنانية خوري إلى خارج البلاد ومنعت إقامتها بسبب الفيديوهات الفاضحة. ووجه لها مكتب الآداب ومكافحة المخدرات اتهامات بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.

أطلق عليها لقب “سما المصري اللبنانية” بعد ظهورها في العديد من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء. حاولت إنجي دخول المجال الفني من خلال كليب لبناني مع الفنان آدم.

تربطها علاقة عداوة بالمطربة اللبنانية قمر، بسبب المطرب آدم و اعترفت إنجي بإقامة علاقة مع ناشط لبناني استمرت لـ 4 سنوات. كما أساءت إنجي لكوكب الشرق أم كلثوم.