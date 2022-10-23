اجمل وأجراء اطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات .. شاهد الان

شهد يوم أمس تجمع عدد كبير من النجوم والنجمات في فعاليات مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 13، وشهد الحدث تكريم باقة من النجوم في مجال الأعمال الفنية، كما حظيت الأمسية بإطلالات أنيقة للنجمات خطفت الأضواء خلال الحدث، والتي نستعرضها في التقرير التالي.

إطلالة هنا الزاهد بستايل مختلف

هنا الزاهد تألقت في مهرجان الفضائيات العربية بإطلالة ناعمة بفستان باللون الرصاصي، بقصة مكشوفة من أعلى مع حزام عريض من الوسط يُضفي رشاقة على القوام، في حين انسدلت التنورة بأسلوب طويل ناعم على الأرض مع فتحة جانبية طويلة، ونسقت هنا الزاهد مع إطلالتها حقيبة “كلتش” متناسقة مع لون الفستان، أما المكياج فكان بالألوان الترابية الهادئة، وتركت شعرها منسدلًا بخصلات الويفي المميزة.

إطلالة هنا الزاهد بستايل مختلف

روجينا تتألق بالأسود والأبيض

تألقت روجينا بإطلالتها من Perla، والتي جاءت مميزة كالعادة بفستان باللونين الأسود والأبيض، بقصة “أوف شولدر” وتنورة واسعة منفوشة منسدلة باللون الأسود والأبيض، وجاءت لمسة مميزة في الفستان من خلال حزام رفيع باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر ذات الغرة المنسدلة على الجانبين، مع خصلات ناعمة منسقة للخلف.

روجينا تتألق بالأسود والأبيض

مي عمر بإطلالة متوهجة

مي عمر كانت إطلالتها مختلفة من خلال لوك متوهج من توقيع Rami Kadi، وجاءت الإطلالة بفستان باللون الفوشيا بتصميم “كورسيه” مع قصة غير متوازية عند الأكتاف، أما التنورة فانسدلت بأسلوب التصميم الطويل الواسع الانسيابي، مع قطعة إضافية منسدلة تشبه الوشاح، ونسقت مع الإطلالة حقيبة لامعة باللون الفضي، وتسريحة الشعر الناعم الانسيابي.

مي عمر بإطلالة متوهجة

وفاء عامر تتألق بطريقتها في الموضة

الفنانة وفاء عامر اختارت إطلالتها في الحدث باللون البنفسجي، وظهرت اللمسة الناعمة في إطلالة الفستان بشكل لافت من خلال تصميمه المميز، الذي جاء بشكل متناسق مع قصة الكتف غير المتوازي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى والمسحوب للخلف بالكامل، مما أظهر جمال وتفاصيل تصميم اللوك والإطلالة.

وفاء عامر تتألق بطريقتها في الموضة

منة شلبي بإطلالة ناعمة بالأسود

منة شلبي اختارت اللون الأسود في إطلالتها في مهرجان الفضائيات العربية، وذلك بإطلالة ناعمة بفستان متناسق بتنورة ناعمة منسدلة، ونسقت من القصة المكشوفة من أعلى وشاح ناعم انسيابي منسدل عند الكتفين حتى الأرض، ونسقت مع اللوك مكياج متناسق أبرز ملامحها الطبيعية، في حين جاءت تسريحة شعرها على جانب عند أحد كتفيها، مما أضفى مظهر جذاب من الناحية الجمالية للإطلالة.