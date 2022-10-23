نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دره… بإطلالة ساحرة من الصحراء تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة التونيسية دره زروق جمهورها ومتابعيهاأحدث صورها وظهرتدرة وهي ترتدي فستان من اللون الابيض وسط الصحراء وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت دره قائله: صباح بجمال الصحراء وجمال الروح
وأعتادت الفنانة دره خلال الأيام الماضية بمشاركة جمهورها أحدث إطلالتها عبر حسابتها الشخصية علي مواقع الصور والفيديوهات.
الجدير بالذكر أنه يعرض الأن للفنانة دره أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “المتهمه” ويتم عرضه من خلال منصة .. شاهد الان vip الرقمية, المسلسل من نوعية المسلسلات القصيرة ذات ال10 حلقات.
مسلسل “المتهمه” من تأليف وإخراج تامر نادى, سيناريو وحوار أحمد فوزى, بطولة دره, محمد دياب, علي الطيب, عادل كرم, أسامة عباس وغيرهم.