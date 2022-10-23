هنا الزاهد… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى مهرجان الفضائيات .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حضرت الفنانة هنا الزاهد مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم مساء السبت في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وحصلت هنا الزاهد على جائزة التميز والإبداع عن أدوارها هذا العام.

وأطلت هنا الزاهد بفستان بيليسيه رقيق وبسيط بفتحة جانبية كشفت عن ساقها.

وكان الفستان باللون الذهبي الفاتح وسعره 765 دولار أي 15 ألف جنيه مصري.

وتركت هنا الزاهد شعرها ينسدل مموجا على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.