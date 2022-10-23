لاميتا فرنجيه… تستعرض على شاطئ البحر بمايوه جرىء .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلاله ظهورها في أحد المسابه أثناء تقضيتها لبعض أوقات الراحة.

وظهرت لاميتا بالفيديو وهي تشستعرض رشاقتها من خلال ظهورها بمايوه باللون الأزرق سحرت بها أنظار الكثيرين.

وفي رصد التعليقات ترك المتابعون الكثير من التعليقات في حبها وجمالها.

وظهرت لاميتا فرنجية مؤخرا بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص وهي تستعرض سيارتها الفيراري، وكانت ترتدي فستاناً قصيراً، وعلقت لاميتا على المنشور ذاته وقالت: “من يريد الركوب في سيارتي الفيراري المفضلة؟”.