نميمة الفن: فيديو فاضح لـ آيتن عامر ممنوع من العرض يثير ضجة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 22 أكتوبر 2022 09:08 مساءً - انتشر فيديو يجمع كل من الفنان المصري سعد الصغير والفنانة أيتن عامر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر تحت عنوان “وصلة رقص ممنوعة من العرض لايتن عامر”.

كان الفيديو خلال حفل زفاف في أحد الفنادق في مصر وقام بإحياء الحفل الفنان سعد الصغير وتواجدت الفنانة أيتن عامر هناك لترقص على أنغام أغانيه وهذا الفيديو قديم يعود لعام 2012م.

هذا الفيديو أثار استياء ودهشة جمهور آيتن عامر وسعد الصغير علماً أن هناك فيديو آخر يطلب فيه الفنان سعد الصغير يد الفنانة “هدى” على سبيل المزاح خلال برنامج “ولسه هنغني” الذي يعرض على قناة النهار ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي.

وتشارك آيتن عامر حاليا الفنان سعد الصغير بطولة فيلم “حصل خير” الذي سينتهي قريباً.