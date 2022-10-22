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نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جومانا مراد… تخضع لجلسة تصوير مختلفة تبهر المتابعين .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية جومانا مراد، مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خاضتها في الصحراء، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. تعاقدت جومانا مراد مؤخراً على المشاركة فى بطولة مسلسل جديد بعنوان مهب الريح من 45 حلقة، بطولة عدد من النجوم…
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منذ ساعتين
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