فيفى عبده… بإطلالة جريئة ووصلة رقص تثير جنون المتابعين بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة فيفي عبده عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صور جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة فكانت ترتدي فستان مكشوف باللون التركواز بدون اكمام علي الشاطئ واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من محبي فيفي عبده وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا لها السعادة في حياتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده شاركت في مسلسل شغل عالي الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 ويعتبر المسلسل عودة للفنانة فيفي عبده بعد غياب طويل.