هدى المفتى … بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هدى المفتي، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هدى المفتي في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون البينك، واعتمدت رفع شعرها إلى أعلى، ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها.

من ناحية أخرى تواصل الفنانة هدى المفتي نشاطها الفني حيث تؤدي بطولة فيلم “حظك اليوم”، المُنتظر عرضه في دور العرض السينمائية أكتوبر الجاري.

فيلم “حظك اليوم” من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طه الدسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.