ميرهان حسين… بإطلالة مجنونة فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة ميرهان حسين بأحدث إطلالة لها من خلال عدة صور، قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “.

إطلالة ميرهان حسين

وظهرت ميرهان حسين في عدة صور مختلفة مرتدية توب من اللون الأسود قصير وبنطلون أسود ودون ميكياج تاركة شعرها منسدلًا مما لفت انتباه متابعيها.

ميرهان حسين تعتذر

وكان من المقرر أن تشارك ميرهان حسين في بطولة مسلسل “سيب وأنا اسيب”، قبل أن تعتذر وتحل بديلة لها الفنانة دنيا سامي، التى تواصل تصوير مشاهدها في الفترة الحالية، بسبب انشغال مريهان حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد “الونش”،الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب.