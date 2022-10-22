مايا دياب… بإطلالة جريئة باللون الاسود تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صور من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة جريئة مرتدية بنطال وتوب من اللون الأسود، أما عن الناحية الجمالية فاعتمدت مايا على ترك خصلات شعرها الأشقر المموج منسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج متناسقاً مع لون بشرتها.

أحدث أعمال مايا دياب:

يذكر أن أحدث أعمال مايا دياب أغنية “عيش أحلى سنين”، التي تم طرحها يوم 10 من شهر يوليو الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة.