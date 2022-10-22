درة … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور لها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة، جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهرت درة بإطلالة جذابة أنيقة، مرتدية فستان جلد مجسم باللون الأسود يبرز جمالها .

وتشارك درة فى مسلسل “المتهمة” الذى يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

يذكر أن المسلسل بطولة درة، دياب، عادل كرم، مها نصار، على الطيب، أسامة عباس، محمد عبدالعظيم، ريم عبدالحليم، تأليف وإخراج تامر نادى.

وقالت مؤخرا الفنانة درة، فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة ” أون “، إن والدها رفض دخولها مجال التمثيل فى البداية وكان قلقان عليها، ودرست علوم سياسية .

وتابعت :” بدأت أشارك فى المسرح أثناء تواجدى فى تونس بشكل احترافى، وجاءت البداية فى فيلم ” هى فوضى ” للمخرج الراحل يوسف شاهين الذى كنت أحبه على المستوى الفنى، الراحل السيناريست وحيد حامد قدمنى فى فيلم “الأولى فى الغرام” وكنت أحب أعماله أيضا، وأشارت إلى أنها تحب التنوع فى الأدوار ” .