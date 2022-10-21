نانسى عجرم… بإطلالة جريئة في أحدث ظهور تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة نانسي عجرم صورا من الحملة الدعائية التي صورتها لصالح موسم الرياض المقرر أن يبدأ في الجمعة 21 أكتوبر الجاري.

وظهرت نانسي عجرم بفستان باللون العاجي من تصميم اللبناني طوني ورد لمجموعته للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2023، وجاء مطرزا وبفتحة U عند الصدر، ومزود بـFringes، شراشيب، وCape مبطن بالساتان.

وكانت نانسي عجرم مؤخرا طرحت أحدث كليباتها “على شانك” من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، ومن إخراج ليلى كنعان.