بدون خجل .. ديمي روز بدون ملابس كما ولدتها امها علي حمام السباحة ومتابع غلبت سما المصري.. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 21 أكتوبر 2022 08:49 مساءً - دائما ما تخطف الانظار وقلوب المتابعين لها وتدور حولها انتقادات واسعة جدا نشرت ديمي روز صورة لها عارية تماما ، وشاركتها مع معجبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، صورة فاضحة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت ديمي روز في الصورة عارية تماما ، ولا ترتدي أي قطعة قماش ، مما أثار الجدل ، خاصة وأن جلسة التصوير كانت جزءًا من أجواء العطلة ، على حد قولها.

وظهرت روز في الصور شبه عارية وكتب عليها ليلة عيد الميلاد

نشرت ديمي روز مؤخرًا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram لقطتها الصغيرة ، وظهرت القطة داخل حقيبة يد ، وتفاعل المتابعون معها بشكل كبير.

كما عرضت مؤخرتها بصورة نشرتها على صفحتها الشخصية. علقت على الصورة ، “الأرض هي ما نشترك فيه جميعًا