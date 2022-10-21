نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قمر… بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص الفنانة اللبنانية “قمر” على إثارة الجدل من وقت لآخر، من خلال إطلالاتها الجريئة، التى تشارك جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وفي أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت قمر بفستان أسود مثير، يبرز قوامها وجسدها بشكل جريء، ونسقت معه مكياج حاد وقوي يبرز ملامح وجهها بألوان صاخبة، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية “Kiss My Lips”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت اللبنانية قمر مؤخرا فى فيلم “حملة فرعون” وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

“حملة فرعون” مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم “شمس الزناتي” فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم “حملة فرعون” من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

و شاركت “اللبنانية قمر” في فيلم “حصل خير” مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.