شاهد: هاندا ارتيشيل بطلة مسلسل انت اطرق بابي في غرفه نومها بدون ملابس علي السرير

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 21 أكتوبر 2022 5:38 مساءً - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة التركية هاندا أرتشيل صور لها بعد أن اصبحت حديث المتابعين بعد نشر صورها بهذه الطريقة.

حيث كانت هاندا ارتيشيل في وضع مثير للغاية في غرفة نومها وهي نائمة علي بطنها وظهورها بملابس عارية تمام مما نالت انتقادات بسبب هذه الصور هاندا ارتيشيل نجمة مسلسل انت اطرق بابي

فيما ابدي البعض الآخر الاعجاب بالفنانة هاندا والاعجاب الشديد بجمالها وأناقتها وجسدها المتناسق وأنوثتها الطاغية التي أحبها جميع المتابعين مما جعلها تتصدر قائمة جوجل بهذه الصور

أكثر من تركيزها على الفن ، وشكك البعض في موقف حبيبها الممثل التركي كرم بورسين

ودائماً ما تظهر هاندا ارتيشيل في صور لها وهي ترتدي فستان اسود شفاف ضيق للغاية مما جعلت المتابعين ينجزبون نحوها بطريقة كبيرة جدا وهي بطلة مسلسل انت اطرق بابي النجمة التركية الجميلة