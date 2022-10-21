مى سليم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة الجميلة مي سليم بإطلالة جذابة كاجوال في آخر ظهور لها حيث نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الشخصي بإنستجرام صورة لها بإطلالة من اللون الأسود، وجاءت تعليقات الجمهور بالإعجاب بها وبإطلالتها.

إطلالة الفنانة مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بإنستجرام بإطلالة كاجوال سوداء، ارتدت بها ملابس من اللون الأسود وقبعة سوداء، وزينت الإطلالة بحلق كبير من اللون الذهبي، واضاف أحمر الشفاه جاذبية خاصة للإطلالة، حيث اعتمدت الشعر الطويل الأشقر المموج لتكمل به الإطلالة المميزة، وجاءت تعليقات الجمهور لها معبرين عن حبهم واعجابهم بها وبجمالها.