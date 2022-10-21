نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ليلي أحمد زاهر …بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عدة صور من احدث ظهور لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ليلى أحمد زاهر فى الصور داخل سيارتها و تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على اعجابهم .



تستعد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في طرح أولى أغنياتها خلال أيام قليلة من الآن في أولى تجاربها الغنائية بشكل رسمي.



وتتعاون ليلى في أغنيتها الجديدة مع الملحن إسلام زكي.

وعبر اسلام زكي بسعادته بهذا التعاون بعد نجاح تجربتهما الأولى في إحدى مسرحيات موسم الرياض.