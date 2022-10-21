رانيا منصور… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور لها من تركيا .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رانيا منصور مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”.

إطلالة الفنانة رانيا منصور

ظهر رانيا بإطلالة صيفية مبهجة من إسطنبول في تركيا، حيث كانت ترتدي بنطول جينز وتوب كروب وشميز أبيض بأكمام من فوقه، وشنطة كروس، ولم ترتدي رانيا أى من الاكسسوارات سوى حلق، وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها وكاتفيها، ومن الناحية الجمالية تركت بشرتها علي طبيعتها وجمال ملامحها.