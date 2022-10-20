نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لورديانا… تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة فى أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لورديانا بإطلالة صيفية جريئة على حمام السباحة مرتدية توب باللون الأسود مكشوف، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونالت إعجاب متابعيها.

وعلي جانب آخر كشفت الراقصة البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :” كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.

وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.