ياسمين الخطيب … تثير الجدل فى أحدث ظهور لها “انا متعوضش” .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي” إنستجرام “.

ظهرت ياسمين بإطلالة صباحية هادئة، حيث كانت ترتدي توب كت أسود اللون وجيبة منقوشة بالورود الصفراء، وتجلس علي مكتب وبجوارها شنطة صفراء تتناسب مع إطلالتها، وكانت ترتدي مجموعة من الاكسسوارات الرقيقة حيث كانت ترتدي سلسلة مكونة من دورين وحلق، واختارت ان تقوم بعمل شعرها تسريحة ديل الحصان وتترك خصلتين فقط في الامام، واكلمت إطلالتها بإمساكها كوب من القهوة، ومن الناحية الجمالية أعتمدت جمالهل الطبيعي.

وعلقت علي تلك الصورة قائلة:” مش دايما خيرها في غيرها.. انا مثلا متعوضش”.