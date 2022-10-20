بيلا حديد… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف الصدر في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت عارضة الأزياء العالمية مع والدتها يولاندا حديد أثناء مشاركتهم في حفل لمناصرة الصحة العقلية، حيث تحرص بيلا على المشاركة في مثل تلك النشاطات منذ أن تعرضت للاكتئاب.

وكرمت التي أصبحت في الفترة الأخيرة أيقونة الموضة بجائزة القلب الذهبي، وذلك خلال الحفل الذي نظم في مدينة نيويورك تحت إشراف مايكل كورس.

إطلالة بيلا حديد

وظهر لبيلا منافسة جديدة في الأناقة، حيث كانت والدتها يولاندا، وارتدت بيلا فستاناً باللون الذهبي طويل الأكمام مكشوفاً عند الصدر وهو من مجموعة مايكل كورس لصيف 2023.

تميز فستان بيلا بستايل ضيق من الأعلى وواسع من الأسفل وكان بفتحة حرف الـ V المتدلية والبارزة من الرقبة حتى الخصر مما أظهرت رشاقة بيلا وقوامها الممشوق.