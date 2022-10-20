هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة والنظرة ليها هيبه .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هيفاء وهبي أنظار متابعيها بصور جديدة لها من أحدث ظهور.

وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام “.

إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت “وهبي” بإطلالة جريئة وجذابة وهي ترتدي فستان مفتوح الصدر باللون الفضى، ومن الناحية الجمالية نسقت ألوان مكياچ ترابية لتبرز جمال ملامحها، واعتمدت علي ترك شعرها منسدلا علي كتفيها، مما نالت الصور إعجاب الكثير من الجمهور وانهالت عليها التعليقات.