عود البطل رانيا يوسف… بإطلالة جريئة من خارج مصر تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” بصور من جلسة تصوير خضعت لها خلال عطلتها التي تقضيها خارج مصر.

واختارت رانيا لإطلالتها خلال الجلسة فستان ملئ بالورود وبحملات رفيعة وفتحة ممتدة لأسفل الصدر، ونسقت معه “برنيطة” باللون الأبيض.

آخر أعمال رانيا يوسف

كانت آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “شارع ٩” الذي شاركها البطولة نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الأتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، إيمى إسلام، وعبير منير.

“شارع ٩” تدور حول اختفاء ابنة رجل أعمال شهير، تقطن في (شارع 9) بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف إنها قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.