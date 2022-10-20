ياسمين صبرى … بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو جديد على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام ظهرت في الفيديو مرتدية فستان ستان بينك مكشوف عند منطقة الصدر والأكتاف، ووصف متابعي إطلالتها الأخيرة بالجريئة.

ونسقت ياسمين صبري مع إطلالتها الأخيرة مجموعة من المجوهرات الثمينة مما أثارت فضول المتابعين ليسألوا عن ثمن تلك المجوهرات وكم تكلفة تلك الإطلالة.

سعر إطلالة ياسمين صبري

ويعرف عن دقتها في وضع المكياج ذات اللمسات البسيطة الذي يبرز ملامحها وتبدو أصغر سناً، لذا اعتمدت ألوان النود ونسقت معها تسريحة شعر مرتفعة.

وشاركت صورة لها على إنستجرام أثناء حضورها حفل افتتاح World of Fashion 2022، والذي أقيم في مدينة دبي هذا العام

وخطفت صبري الأنظار بإطلالتها في الافتتاح حيث اعتمدت فستان مشجر بألوان صيفية مبهجة وكان الفستان ضيقاً ذا خامة مطاطية وطوله أسفل الركبة قليلاً مما أعطاها مظهراً أنثوي أنيقاً ويعد الفستان من تصميم دار الأزياء العالمي Dolce & Gabbana، ووصل سعر الفستان 6045 درهماً إماراتياً بما يعادل 32 ألف جنيه مصري.