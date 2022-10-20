جنات … تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة جنات متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة جنات بإطلالة شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني، مرتدية بدلة لونها بينك وقميص لونه ابيض ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة