نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة فضالي… بلوك أنيق في أحدث ظهور عبر ”انستجرام” .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة فضالي صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت منة فضالي بلوك مميز وأنيق، ببدلة جلد باللون الأسود، وخطفت الأنظار بميك أب يبرز عيونها مع أحمر شفاة داكن، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها.

وعلقت منة فضالي في تغريدة: “لا تتوقف حتى تصل”.

كانت منة فضالي قد نشرت صورة لقدميها وعلقت عليها قائلة: “من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي، وكل ده من الباديكير، في ناس حتتريق وتقول يعني إيه باديكير، حقولكم تنضيف، أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي”.

وأضافت منة فضالي في منشورها: “اللي عاوزة أقوله إن شغلانتنا صعبة مش ترفيه زي ما كل الناس فاكرة، إحنا أكتر ناس بتكون مضغوطة وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك، بس بجد كل الناس في لوكيشن الونش من المخرج إسماعيل فاروق لآخر حد في الكرو كان بيساندني، شكرا ليهم فعلا وحقيقي حب الناس ده نعمة من ربنا”.