شاهد .. تسريب فاضح للراقصة صافيناز قد ينهي مسيرتها ووالدها يهددها بالحرق .

انت الان تتابع خبر تسريب فاضح للراقصة صافيناز قد ينهي مسيرتها ووالدها يهددها بالحرق . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/10/19 الساعة 09:07 مساءً | (هبه الوهالي )

انتشرت صورة مسربة للراقصة صافيناز على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداولها بشكل مكثف من قبل المتابعين، حيث ظهرت في الصورة على طبيعتها​ وغير معدلة بالفوتوشوب وهي ترتدي بدلة رقص فاضحة وبرز منها شكل جسمها بطريقة مختلفة عن الصور المعدلة التي تنشرها بنفسها.

حيث ظهرت الترهلات واضحة للغاية في الصور، ووزنها الزائد بدا واضحا بشكل غير متناسق، ما جعلت البعض يعبر عن صدمته، حيث تعرف صافيناز بجمالها واثارتها من خلال الصور التي تنشرها، وأشار البعض ان وزنها الزائد وترهلاتها قد تقضي على مسيرتها، وخاصة ان راقصات جدد برزن في الساحة وبات لهن شهرة واسعة مثل الراقصة روكي.

هذا وتعتبر الراقصة صافيناز واحدة من انجح الراقصات الاجنبيات في مصر والعالم العربي، ومن الاعلى أجراً، واكتسبت شهرة واسعة بين الجمهور ورواد مواقع التواصل اذ يتابعها الآلاف عبر حساباتها التي تنشر بها صورها ونشاطاتها والحفلات التي ترقص بها.

هذا وصرحت صافيناز بعدة تصريحات شخصية أثناء حلولها ضيفة على برنامج "الترابيزة"، ومنها تهديدات والدها بحرقها بالبانزين فور علمه باتجاه ابنته للرقص، كما كانت والدتها ضد ممارستها للرقص ما جعلها تهرب من روسيا.