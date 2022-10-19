ميرنا جميل… بإطلالة جريئة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها، ببعض الصور الجديدة لها، من أخر جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام.

وظهرت ميرنا بالصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان سوارية باللون الفوشيا، ووضعت بعض المكياج الي زاد من جمالها ورقتها، وحرصت على ارتداء الإكسسوارات الرقيقة، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت مؤخرًا في مسلسل “البيت بيتي”، بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، سامي مغاوري.

وتدور أحداث مسلسل “البيت بيتي” في إطار الكوميديا، ويبلغ عدد حلقاته 10 حلقات.