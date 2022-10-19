مى القاضي… تخطف الأنظار بإطلالة رياضيه في أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة الشابة مي القاضي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة لها .

وخطفت مي القاضي الأنظار فى الصور بإطلالة رياضية مرتدية توب أبيض و بنطلون من نفس اللون، مما نال إعجاب متابعيها.

وعُرض مؤخرا للفنانة مي القاضي مسلسل «البيت بيتي» عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، وغيرهم من الفنانين، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، وﺇﺧﺮاﺝ: خالد مرعي.