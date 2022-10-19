موديل روز… بإطلالة جريئة وثعبان ضخم في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت مودل روز متابعيها بنشر صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيها بإطلالة جريئة والتف حول جسمها ثعبان ضخم.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مودل روز الجدل بظهورها مع ثعبان ضخم، وإنما خلال الأسابيع الماضية، ظهرت عارضة الأزياء السعودية في جلسة تصوير أيضاً مع ثعبانين ليدهش مقطع الفيديو جمهورها.

مودل روز بإطلالة جريئة

ظهور مع الثعبان ليس هو فقط ما أثار الجدل، وإنما إطلالتها التي وصفها متابعون بالجريئة، فاعتمدت عارضة الأزياء الشهيرة على توب يغطي منطقة الصدر فقط وبنطال يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.