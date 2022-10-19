نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين رئيس… بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص الفنانة ياسمين رئيس على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”

وبدت ياسمين بفستان قصير، باللون الابيض ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجا ناعمًا مستوحى من الألوان الجذابة؛ ليتماشى مع لون بشرتها، واختارت احمر شفاه باللون النود الناعم.

يعرض حاليًا للفنانة ياسمين رئيس في السينمات خطه مازنجر ويشاركها البطولة حمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث طُرح العمل بدور العرض في 24 أغسطس الماضي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل ” ألف ليلة وليلة “مع الفنان ياسر جلال، وتجسد خلال العمل شخصية شهرزاد، فيما يلعب ياسر دور شهريار، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خير

وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة” بابا المجال” مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.