هبه نور … تستعرض جمالها بإطلالة جريئة وفستان مكشوف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة السورية هبة نور مجموعة من الصور الجديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مستعرضة أنوثتها وجرائتها بلوك مثير وجذاب.

وتألقت هبة نور بإطلالة ساحرة، حيث أرتدت فستان طويل، مكشوف الساق، باللون اللبني، ليبرز أنوثتها وقوامها الممشوق ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة شعر جذابة بشكل ويفي مرتب وناعم.

واختارت هبة نور مكياجًا ناغما يتماشى مع ملامحها وفستانها، فإعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا السوداء.

يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل “الحرملك” الجزء الثاني، الذى عرض مؤخرا، وظهرت نور بشخصية “زمردة”.

وشارك في الجزء الثاني من “الحرملك” كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.