نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نورهان منصور… تستعرض جمالها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت نورهان منصور الانظار بإطلالة ملفتة حيث ارتدت فستانا مكشوفا وجريئا، وتركت شعرها منسدل على كتافها ووضعت مكياج يبرز جمالها، مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.

يذكر ان اخر أعمال النجمة نورهان منصور، مسلسل “نصيبي وقسمتك” في حكاية “بدلة جديدة” مع النجم شريف سلامة.

وشاركت في الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ونورهان منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.