هيدى كرم… بإطلالة ساحرة تثير اعجاب المتابعين برقصها مع شاب بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها، مقطع فيديو جديد لها عبر خاصية الريل على حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هيدي كرم في الفيديو وهي ترقص مع نجلها نديم منصور على أغنية “حبيبي يا نور العين” للهضبة عمرو دياب، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

وعلقت هيدي كرم على الفيديو، قائلة: With this handsome man ♥️♥️♥️ @nadimmansour the one and only.

آخر أعمال هيدي كرم

جدير بالذكر أن الفنانة هيدي كرم شاركت في رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار، إخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد عز، ياسر جلال، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.